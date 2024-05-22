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14:18 22.05.2024

Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки

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Генштаб ЗСУ: На середину дня найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, найгарячіше - в районі Новоолександрівки
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 13:00 найактивніші бойові дії тривають на куп'янському та покровському напрямках, де відбулося близько половини всіх бойових зіткнень дня, на харківському напрямку противник продовжує спроби просунутися в бік с. Липці, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку поточної доби кількість бойових зіткнень збільшилася вже до 65. Динаміка активності окупантів спостерігається на куп'янському та покровському напрямках - тут відбулося майже 50% з усіх сьогоднішніх боїв", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в середу.

Повідомляється, що на харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутися в бік села Липці. Чотири з шести атак відбито. Бойові дії тривають. Крім того, окупанти скинули три керовані авіабомби в район Вовчанська.

Активність російських військ на куп'янському напрямку відзначає Генштаб: "Ворог досить активний - 17 разів намагався атакувати наші підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована".

На лиманському напрямку наразі відбито п'ять ворожих атак. Окупанти отримали відсіч у районах Невського і Торського. "На сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога. Ситуація контрольована. Ще один штурм уже завершився", - зазначено в повідомленні Генштабу.

На краматорському напрямку тривають два бойові зіткнення. Ситуація контрольована. Загальна кількість атак - без змін. У район Часового Яру ворог бив некерованими авіаційними ракетами.

"На покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень із 15 тривають. Найгарячіше - в районі Новоолександрівки. Два авіаудари трьома КАБами ворог завдав біля Олександрополя і Калинового", - інформує Генштаб.

На курахівському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до дев'яти. Ворог атакував у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Повідомляється, що на інших напрямках обстановка істотних змін не зазнала. "Крім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі - це времівський та оріхівський напрямки відповідно", - наголошується у зведенні.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

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