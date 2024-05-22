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13:06 22.05.2024

Ribas Hotels Group узяв в керування молдовський готель

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Ribas Hotels Group розширює свою мережу на Молдову, з 1 червня взято в керування готельний комплекс Tree House Relax Park у Кишиневі, повідомляє пресслужба компанії.

"Відкриття Tree House Relax Park є стратегічним кроком у розширенні мережі Ribas Hotels Group за кордоном, що сприяє зміцненню позицій компанії на міжнародному ринку гостинності. Завдяки своєму розташуванню, високоякісним зручностям та інтеграції передових практик компанії комплекс має всі шанси стати популярним місцем відпочинку та ділових заходів у Молдові", - повідомила СЕО Ribas Management Юлія Косенко.

Tree House Relax Park працює з 2013 року, орієнтований на любителів природи та свідомого еко-відпочинку, від сімейних пар з дітьми до ділових мандрівників. На його території є комфортабельні котеджі та вілли із сауною, басейн, альтанки, ресторан і конференц-зал для проведення ділових і святкових заходів, паркінг на 250 машиномісць.

Як уточнив "Інтерфакс-Україна" засновник Ribas Hotels Group Артур Лупашко, на цьому етапі компанія бере готельний комплекс в управління, надалі передбачено його реновацію і розширення, концепцію розвитку буде представлено пізніше.

Ribas Hotels Group, що працює з 2014 року, - міжнародна керуюча компанія, флагманською послугою якої є операційний менеджмент готельно-ресторанних комплексів. Компанія також надає послуги з розробки концепції, проєктування, супроводу всіх етапів реалізації проєкту, консалтингу та франчайзингу для девелоперів.

В її портфелі - 55 готелів в управлінні та будівництві, серед них п'ять проєктів на Балі. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1000 номерів.

Наразі компанія розвиває об'єкти в Польщі, Чорногорії, Австрії, Швейцарії, Німеччині, Грузії, Вірменії, Італії та в країнах Східної Азії.

Теги: #ribas_hotels_group #готель #молдова

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