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12:31 22.05.2024

Швеція створить трирічну програму військової підтримки України на EUR6,5 млрд

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Швеція створить трирічну програму військової підтримки України на EUR6,5 млрд

Уряд Швеції має намір забезпечити довгострокову підтримку України за допомогою трирічної військової підтримки (2024-2026 роки) на загальну суму 75 мільярдів шведських крон (6,5 млрд євро), повідомляється на сайті шведського уряду.

"Щоб посилити шведську підтримку України, а також посилити довгострокову перспективу, уряд і Шведські демократи погоджуються запровадити програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку, і її обсяг становитиме 75 мільярдів шведських крон у вигляді військової підтримки на 2024-2026 роки, 25 мільярдів шведських крон за рік", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна військова і цивільна підтримка України з боку Швеції з урахуванням зазначеної пропозиції становитиме понад 100 мільярдів шведських крон. Військова підтримка в межах України може, наприклад, набувати форми безоплатного передання оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки для закупівель оборонного обладнання.

В уряді також зазначили, що залежно від типу підтримки, яку використовуватимуть, межі програми можуть обтяжити державні фінанси на кілька років і навіть після 2026 року.

Після російського вторгнення в лютому 2022 року Швеція виділила суму, еквівалентну 37 мільярдам шведських крон, на різні зусилля з підтримки України. Зокрема, за рахунок 15 пакетів військової підтримки на загальну суму майже 30 мільярдів шведських крон, і що Україна тепер є найбільшою країною, куди спрямовується допомога від Швеції.

Теги: #україна #швеція #військова_допомога

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