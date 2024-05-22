Рада створила ТСК щодо використання коштів держбюджету на фортифікації та БПЛА

Народні депутати створили тимчасову спецкомісію (ТСК) Верховної Ради щодо використання коштів держбюджету на облаштування фортифікацій на фронті, виготовлення та закупівлю БПЛА.

За відповідну постанову №11282 про утворення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради щодо використання коштів державного бюджету, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення і закупівлю безпілотних літальних апаратів для військових частин та підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, проголосували 277 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі у середу.

Головою ТСК став Микола Задорожній (фракція "Слуга народу").

"До складу увійшли вісім "Слуг народу" та по одному представнику від всіх фракцій та груп ВРУ", - зазначив Железняк.