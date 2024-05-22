Мінкультури вимагає позбавити екскерівника театру ім. Лесі Українки Резніковича звання академіка Нацакадемії мистецтв
Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) вимагає позбавити колишнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Михайла Резніковича звання академіка Національної академії мистецтв України.
"Михайло Резнікович – колишній генеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки. Після не тривалого перебування в Києві на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він залишив територію України та почав співпрацювати з державними інституціями країни-агресора. З відкритих джерел МКІП стало відомо, що нині Резнікович викладає в російському інституті театрального мистецтва", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.
Серед іншого, зазначається, що з перших днів втечі з України Резнікович став транслювати свою антиукраїнську позицію через російські пропагандистські медіа.
Зокрема, в інтерв'ю одному з ютуб-каналів він поширив брехливі наративи про знищення українцями російської мови та культури і про братерство українського та російського народів.
"Свого часу Михайло Резнікович отримав низку державних нагород. Крім звань Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, він також є академіком-засновником Національної академії мистецтв України", - розповіли у відомстві.
З огляду на це Мінкультури звернулося до Національної академії мистецтв з вимогою позбавити Резніковича звання академіка.