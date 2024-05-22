Події

08:32 22.05.2024

Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

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Окупанти вночі обстріляли чотири громади Сумщини

Російські війська обстрілювали вночі та вранці чотири прикордонні громади Сумської області, повідомляє Сумська ОВА в середу.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілу зазнали Білопільська, Миропільська, Конотопська та Шосткинська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БПЛА типу "Шахед", по енергетичних об'єктах міст Шостки та Конотопа. Триває робота з відновлення електропостачання.

Під артилерійськими обстрілами були Миропільська (16 вибухів) та Краснопільська (6 вибухів) громади.

У Білопільській громаді здійснено скидання боєприпасів ВОГ із БПЛА (2 вибухи).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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