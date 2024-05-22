Події

08:15 22.05.2024

У результаті обстрілів Херсонської області вісім людей поранено, серед них одна дитина

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У результаті обстрілів Херсонської області вісім людей поранено, серед них одна дитина

Російські війська за добу продовжили обстрілювати Херсонську область, 8 осіб дістали поранення, серед них одна дитина, повідомив у середу голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Новоберислав, Козацьке, Антонівка, Республіканець, Іванівка, Гаврилівка, Велетенське, Понятівка, Бургунка, Садове, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Придніпровське і місто Херсон", - йдеться в його телеграм-каналі.

Через російську агресію 8 осіб дістали поранення, з них - 1 дитина, зазначив голова ОВА.

За словами Прокудіна, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок і 7 приватних будинків. Було зафіксовано влучання у стільникову вежу, агропідприємство, газопровід і приватні автомобілі.

 

 

Теги: #поранені #херсонська_область #обстріл

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