У Середземному морі на бойовому чергуванні два ворожі кораблі-носії "Калібрів"

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі два кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в середу вранці.

"У Чорному морі 3 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, всі вони носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 9 суден, із них 2 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 5 суден.