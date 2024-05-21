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22:45 21.05.2024

Єврокомісія анонсувала в липні першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ

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Єврокомісія анонсувала в липні першу виплату з надприбутків від заморожених активів РФ

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року, йдеться в повідомленні на сайті Єврокомісії.

"Я вітаю офіційне рішення, ухвалене сьогодні в Раді, яке дасть змогу використати на користь України надзвичайні прибутки від активів російського Центрального банку, знерухомлених у рамках санкцій, запроваджених після агресивної війни Росії проти України. ЄС вибрав шлях, який є юридично обґрунтованим і гнучким, щоб підтримка могла бути адаптована до найнагальніших потреб України. Швидкість, як і раніше, має велике значення, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж було здійснено вже в липні", - заявив виконавчий віце-президент з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Водночас віцепрезидентка з цінностей і прозорості Віра Йоурова заявила, що сьогоднішнє рішення знаменує собою "значний крок уперед у нашій незмінній підтримці України".

"Ця ініціатива не тільки допомагає Україні в її відновленні, а й підкреслює нашу прихильність дотриманню міжнародного права і справедливості. У 2024 році кошти, отримані від іммобілізованих активів, насамперед підуть на підтримку військової діяльності України, спрямованої на самооборону і зміцнення військового потенціалу, щоб задовольнити найнагальніші потреби країни", - сказала Йоурова.

Рішення набудуть чинності після їх публікації в Офіційному журналі Єврокомісії.

Повідомляється, що ресурси будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами раз на два роки.

Водночас найбільш нагальні потреби України в галузі оборони можуть бути задоволені через Європейський фонд миру (EPF) і, після ухвалення рішення, Європейську програму оборонної промисловості (EDIP).

У 2024 році 90 % буде спрямовано на постачання військового обладнання в рамках заходів допомоги, що фінансуються за лінією ЄФМ, і 10 % - до бюджету ЄС. У рамках частки бюджету ЄС у 2024 році всі асигнування будуть спрямовані на фінансування Фонду для України.

Ці рішення дають змогу визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, змінюватимуться з плином часу. Розподіл буде переглядатися щорічно, перший раз - до 1 січня 2025 року.

 

Теги: #використання #єврокомісія #активи_рф

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