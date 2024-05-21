Події

20:58 21.05.2024

Окупанти втратили з опівночі на харківському та покровському напрямках 118 осіб і 28 одиниць техніки

2 хв читати
Окупанти втратили з опівночі на харківському та покровському напрямках 118 осіб і 28 одиниць техніки
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Від початку доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, найбільше на покровському, харківському, сіверському і краматорському напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 20:00 вівторка, опублікованій у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"На харківському напрямку від початку доби відбулося 12 бойових зіткнень... Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, наші воїни завдають ворогові вогневого ураження. Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять на сьогодні вже 71 особу та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російський РСЗВ БМ-21 "Град", - йдеться у зведенні.

На покровському напрямку противник атакував 33 рази від початку доби. "Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам. Дотепер противник втратив тут загалом 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено ЗРК "Куб" і МТ-ЛБ, пошкоджено один танк і одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському напрямку окупанти дев'ять разів атакували українські оборонні рубежі, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Іванівки. На північному напрямку бойові дії тривають поблизу Білогорівки. На краматорському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до десяти. Українські воїни продовжують успішно відбивати ворожий штурм у Кліщіївки. Шоста за добу і також безуспішна спроба загарбників просунутися в напрямку села Старомайорське була відбита українськими захисниками на времівському напрямку.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці немає.

Станом на 16:00 повідомлялося про 74 бойові зіткнення від початку доби, зокрема 10 на харківському напрямку, 27 на покровському і десять на сіверському.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:32 21.05.2024
Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти активізувалися на Харківщині, складна ситуація залишається на покровському напрямку - Генштаб

17:27 21.05.2024
У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля "Циклон"

У Генштабі підтвердили знищення в Криму російського ракетного корабля "Циклон"

15:47 21.05.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 55, ситуація в районі Липців контрольована - Генштаб ЗСУ

11:50 21.05.2024
Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби відбулося 37 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на покровському напрямку - Генштаб

08:15 21.05.2024
Силами ППО вночі знищено 28 із 29 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами ППО вночі знищено 28 із 29 ударних БПЛА, які атакували Україну

07:33 21.05.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів

23:34 20.05.2024
На харківському напрямку ворог намагався 5 разів прорвати оборону, напружена ситуація на курахівському напрямку - Генштаб

На харківському напрямку ворог намагався 5 разів прорвати оборону, напружена ситуація на курахівському напрямку - Генштаб

23:25 20.05.2024
Від початку доби було 95 бойових зіткнень, окупанти скинули близько 40 КАБів - Генштаб

Від початку доби було 95 бойових зіткнень, окупанти скинули близько 40 КАБів - Генштаб

21:26 20.05.2024
Російська армія продовжує активні дії на куп'янському, курахівському, краматорському та покровському напрямках, активізувалася авіація ворога

Російська армія продовжує активні дії на куп'янському, курахівському, краматорському та покровському напрямках, активізувалася авіація ворога

21:22 20.05.2024
На харківському напрямку за добу відбулося чотири бойові зіткнення, двічі - поблизу Вовчанська, ситуація під контролем

На харківському напрямку за добу відбулося чотири бойові зіткнення, двічі - поблизу Вовчанська, ситуація під контролем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Уся комунікація з партнерами має відображатися на реальній бойовій роботі наших воїнів із засобами ураження - і зараз, а не десь влітку

Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку до участі в Саміті миру

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану двостороннє співробітництво

"Укренерго" на середу прогнозує відсутність обмежень енергопостачання з 07:00 до 18:00

Воїни ССО розбили пів дивізіону ЗРК "Бук" росіян

ОСТАННЄ

Україна та Швеція розпочали переговори для укладення двосторонньої безпекової угоди

У Полтавській області сталася аварія на магістральному газопроводі, пять тисяч абонентів без газопостачання

США співпрацюватимуть з Європою та іншими партнерами щодо санкцій проти Китаю через його постачання Росії

Зеленський: Уся комунікація з партнерами має відображатися на реальній бойовій роботі наших воїнів із засобами ураження - і зараз, а не десь влітку

Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку до участі в Саміті миру

Зеленський під час зустрічі з молодими вченими: Ваші дослідження та відкриття наближають перемогу

Зеленський обговорив із президентом Азербайджану двостороннє співробітництво

"Укренерго" на середу прогнозує відсутність обмежень енергопостачання з 07:00 до 18:00

Почастішали кібератаки на бухгалтерів, можливі шахрайські схеми із системами дистанційного банківського обслуговування

Знищений у Чорному морі російський ракетний корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети - Плетенчук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА