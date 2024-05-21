Окупанти втратили з опівночі на харківському та покровському напрямках 118 осіб і 28 одиниць техніки

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Від початку доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, найбільше на покровському, харківському, сіверському і краматорському напрямках, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 20:00 вівторка, опублікованій у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"На харківському напрямку від початку доби відбулося 12 бойових зіткнень... Ситуація залишається під контролем українських підрозділів, наші воїни завдають ворогові вогневого ураження. Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять на сьогодні вже 71 особу та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російський РСЗВ БМ-21 "Град", - йдеться у зведенні.

На покровському напрямку противник атакував 33 рази від початку доби. "Українські захисники жорстко відповідають російським окупантам. Дотепер противник втратив тут загалом 47 російських окупантів і 14 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено ЗРК "Куб" і МТ-ЛБ, пошкоджено один танк і одну важку вогнеметну систему ТОС-1 росіян", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському напрямку окупанти дев'ять разів атакували українські оборонні рубежі, тривають бойові зіткнення біля Синьківки та Іванівки. На північному напрямку бойові дії тривають поблизу Білогорівки. На краматорському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до десяти. Українські воїни продовжують успішно відбивати ворожий штурм у Кліщіївки. Шоста за добу і також безуспішна спроба загарбників просунутися в напрямку села Старомайорське була відбита українськими захисниками на времівському напрямку.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці немає.

Станом на 16:00 повідомлялося про 74 бойові зіткнення від початку доби, зокрема 10 на харківському напрямку, 27 на покровському і десять на сіверському.