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20:23 21.05.2024

Зеленський: Уся комунікація з партнерами має відображатися на реальній бойовій роботі наших воїнів із засобами ураження - і зараз, а не десь влітку

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Зеленський: Уся комунікація з партнерами має відображатися на реальній бойовій роботі наших воїнів із засобами ураження - і зараз, а не десь влітку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вся комунікація з партнерами щодо тих чи інших постачань озброєння має відображатися на реальній бойовій роботі українських воїнів із наявними засобами ураження, і не влітку, а вже зараз.

"Сьогодні були детальні доповіді щодо ситуації на фронті та в забезпеченні оборони – від міністра оборони України Умєрова та начальника Генштабу Баргилевича. Доповідав і Головком Сирський", - заявив президент у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, йому доповіли також про роботу щодо потреб Сил оборони у зброї на тлі засідання у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні, яке відбулося напередодні.

"Передусім це ППО, броньована техніка, снаряди. Всі партнери повністю поінформовані щодо актуальності потреб та реальної фронтової ситуації", - заявив глава держави, подякувавши всім лідерам і міністрам оборони партнерів, які справді готові допомагати й реалізують обіцянки, що лунають.

"Увесь зміст комунікації з партнерами має відображатися змістом реальної бойової роботи наших воїнів – тими засобами ураження, які потрібні на передовій. І зараз, цими тижнями, а не десь влітку", - наголосив він.

Зеленський також зазначив, що наразі надзвичайно складними залишаються покровський напрямок та інші донецькі напрямки, зокрема, краматорський, курахівський. Там, за його словами, найбільше боїв. Водночас, на харківському напрямку, як він зазначив, Сили оборони знищують окупанта і результати відчутні.

 

Теги: #зброя #фронт #надходження

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