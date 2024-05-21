Зеленський запросив прем'єр-міністра Іраку до участі в Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Ас-Судані.

"Подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, підтримку ключових резолюцій ООН щодо російської агресії", - написав Зеленський у своєму телеграмі.

Глава держави також повідомив, що запросив прем'єр-міністра Ас-Судані особисто взяти участь у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Також, за словами Зеленського, він обговорив із прем'єром Іраку досвід цієї держави з повоєнного відновлення та розмінування, співпрацю в енергетиці, інфраструктурних проєктах і торгівлі.

"Українські компанії беруть участь в економічному житті Іраку. Ми домовилися сприяти подальшому зміцненню звʼязків, зокрема відновити роботу спільної комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва", - зазначив президент України.