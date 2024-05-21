Події

19:12 21.05.2024

Воїни ССО розбили пів дивізіону ЗРК "Бук" росіян

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Воїни ССО розбили пів дивізіону ЗРК "Бук" росіян

Оператори 3 окремого полку Сил спеціальних операцій (ССО) за три тижні розбили пів дивізіону зенітно-ракетних комплексів "Бук" росіян на одному з операційних напрямків.

Як повідомляють ССО в телеграм-каналі, три ЗРК було уражено наприкінці квітня - на початку травня. Четвертий "Бук" воїни ССО знищили днями.

"Під час розвідувальних дій оператори виявили місце розташування "Буку". По ворожій цілі оперативно завдано вогневого ураження ударним дроном. Зазначимо, що це одна з останніх новітніх розробок, що надійшла на озброєння Сил спеціальних операцій. Результат влучної роботи ССО - палаючі залишки російського заліза", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #ссо #зрк #рф

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