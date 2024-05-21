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18:54 21.05.2024

Двоє жителів Вовчанська на Харківщині загинули під ворожим вогнем під час спроби евакуюватися - прокуратура

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Двоє жителів Вовчанська на Харківщині загинули під ворожим вогнем під час спроби евакуюватися - прокуратура

Двоє мирних жителів міста Вовчанська Харківської області, які намагалися самостійно евакуюватися, загинули під вогнем російських окупантів, третьому вдалося врятуватися і дістатися обласного центру, де він дав свідчення прокурорам.

"Під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 15 травня 70-річний чоловік разом із дружиною вирішили самостійно евакуюватися з Вовчанська. До них наважився приєднатися ще один житель міста. Чоловік знайшов крісло колісне, посадив у нього дружину, яка вже тривалий час мала проблеми з ногами. Утрьох вони рушили в напрямку Харкова.

Коли мирні жителі були поруч із місцевою лікарнею, окупанти відкрили по них вогонь із зайнятої ними п'ятиповерхівки. Чоловік, який приєднався до подружжя, і жінка загинули на місці.

70-річному потерпілому вдалося врятуватися і дійти до околиць Вовчанська, де його зустріли українські військові та відвезли до Харкова. Чоловік не зміг забрати тіло дружини, оскільки в механічній частині крісла застрягли гілки, і його неможливо було зрушити з місця.

Зараз чоловік перебуває в безпеці, прокурори його допитали.

Теги: #прокуратура #харківська_область

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