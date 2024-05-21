Зеленський знову закликав країни НАТО збивати російські ракети, що летять в Україну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що НАТО слід збивати російські ракети, які летять над Україною, без перельотів літаків у повітряний простір України.

Це буде суто оборонна тактика і не створить ризику прямого бою з російськими військами, сказав він в інтерв'ю New York Times, опублікованому у вівторок.

"Отже, моє запитання: у чому проблема? Чому ми не можемо їх збити? Це захист? Так. Це напад на Росію? Ні. Ви збиваєте російські літаки та вбиваєте російських пілотів? Ні. То в чому ж проблема із залученням у війну країн НАТО? Такої проблеми немає", - сказав він.

"Збивайте те, що в небі над Україною. І дайте нам зброю, яку ми зможемо використовувати проти російських сил на кордонах", - додав президент України.

Зеленський також закликав альянс надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО "Петріот". "Чи можемо ми отримати сім?" - сказав він, заявивши, що Україні потрібно більше систем "Петріот", але вона погодиться на цю кількість для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки й енергетичного сектора.

Він припустив, що рішення може бути ухвалено, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні. "Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?", - запитав він.

Відповідаючи на запитання щодо потенційних переговорів про припинення вогню, він закликав до дипломатії, яка уникає прямих переговорів із Росією, але згуртовує країни навколо позиції України для можливого мирного врегулювання.

Усе розпочнеться з планів із забезпечення експорту українських продуктів харчування до країн, що розвиваються, обміну полоненими, заходів із гарантування безпеки окупованої Росією атомної електростанції на півдні України та повернення українських дітей, яких викрали та вивезли в Росію.

Зеленський висловив сподівання, що десятки країн підтримають таку ініціативу, коли зберуться на Саміті миру в середині червня у Швейцарії. Він також знову наполіг на плані вступу України до НАТО.

Крім того, він сказав, що можливість використовувати надану Заходом зброю для завдання ударів по військових об'єктах усередині Росії має важливе значення для успіху України. За його словами, тільки використовуючи цю зброю для знищення логістичних вузлів у Росії та російських літаків на російській території, Україна зможе ефективно захистити себе від нещодавнього нападу на північному сході, який загрожує Харкову.

"Як ми реагуємо, коли вони завдають ударів по наших містах?" - сказав він, зазначивши, що Україна могла бачити, як російські війська концентруються через кордон перед нападом, але була безсила завдати по них удару. "Вони діють спокійно, розуміючи, що наші партнери не дають нам дозволу використовувати їхню зброю для удару у відповідь", - додав він.

Основна причина вагань Заходу - страх ядерної ескалації - була перебільшена, сказав Зеленський, тому що президент Росії Володимир Путін утримається від застосування ядерної зброї заради самозбереження.

"Можливо, він ірраціональний, але він любить своє життя", - сказав Зеленський.

Він також припустив, що існує ще одна причина вагань Заходу: деякі країни прагнуть зберегти торговельні та дипломатичні зв'язки з Росією. "Усі тримають двері злегка прочиненими", - сказав він.

Він зазначив, що в нього мало часу, щоб бачитися зі своїми сином і дочкою, 11 і 19 років, але назвав проведення часу з ними своїми "найщасливішими моментами".