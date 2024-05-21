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13:46 21.05.2024

Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

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Покровськ залишається оперативною метою російських військ, попри відкриття нового фронту на Харківщині - британська розвідка

Попри те, що Росія відкрила новий фронт у Харківській області, російський наступ на сході України триває й оперативною ціллю є Покровськ, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Хоча Росія відкрила нову вісь у північно-східній українській Харківській області, російські атаки на сході України залишаються частими. Російські війська продовжували зосереджувати свої оперативні дії на напрямку на північний захід від Авдіївки, завдаючи ударів по широкому фронту по обидва боки від шосе Е50", - ідеться у зведенні, оприлюдненому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок.

Зазначається, що російські війська, ймовірно, домоглися низки невеликих тактичних успіхів за останні 72 години, хоча, ймовірно, і дорогою ціною.

Фахівці британської розвідки зазначають, що шосе Е50 є головною лінією сполучення між Донецьком і підконтрольним Україні Покровськом, який розташований приблизно за 30 км від поточної лінії фронту. На їхню думку, Покровськ ,"імовірно, є російською оперативною метою. Російські атаки в цьому напрямку, найімовірніше, спрямовані на створення помітних розколів українських сил у Донецьку".

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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