У Харкові уламки ворожих "шахедів" зафіксовано в чотирьох локаціях, є постраждалі

Протягом ночі ЗС РФ атакували Харків "шахедами", повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Уламки ворожих "шахедів" зафіксовано в чотирьох локаціях", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, о 2:09 внаслідок падіння уламків горіли 2 приватні будинки та гараж. Постраждали 3 людини (61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки). У всіх трьох гостра реакція на стрес.

Ще два удари припали на дорожнє покриття та тротуар приватного сектору. Постраждалих немає.

Ще один уламок пошкодив мікроавтобус, виникла пожежа.

Крім того, о 7:05 внаслідок ворожих ракетних обстрілів по об'єкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний мирний житель.

Огляд місць влучень і ліквідація наслідків тривають.