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07:03 21.05.2024

В Україні через війну зростають потреби в гуманітарній допомозі, проте її обсяги зменшуються

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В Україні через війну зростають потреби в гуманітарній допомозі, проте її обсяги зменшуються

Через війну в Україні близько чотирьох млн осіб стали вимушеними переселенцями, і в той час як у країні зростають потреби в гуманітарній допомозі, її обсяги скорочуються, заявила представниця Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, повідомляє Голос Америки.

"Ресурсів для надання гуманітарної допомоги набагато менше, тому що гуманітарні потреби у зв'язку з цими подіями фактично зростають. Саме найбільш уразливі верстви населення страждатимуть від скорочення фінансування та підтримки", - сказала Біллінг.

За її словами, гуманітарний план ООН на 2024 рік для України становить $3,1 млрд, включно з $599 млн для Агентства у справах біженців ООН. Однак у першому кварталі цього року як глобальний план реагування, так і заклик ООН було профінансовано лише на 15%, тоді як за аналогічний період минулого року фінансування досягло 30%.

У міру того, як конфлікт затягується, перетворюючись, за словами Біллінг, на "ультрамарафон", вона додала, що "грошова і гуманітарна допомога - у формі надання товарів і послуг, допомога з житлом, ремонтом будинків, психосоціальна підтримка" тепер "менш часті і менш передбачувані".

Вона особливо наголосила на наслідках наступу російських військ на сході Харківської області, в результаті якого незліченна кількість мирних мешканців часто залишається без елементарних речей, таких як електрика та водопостачання.

 

 

 

Теги: #біженці #допомога #оон #харківська #рф

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