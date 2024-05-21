Війська РФ за минулий день обстріляли 14 громад Сумської області, зафіксовано понад 240 вибухів

Російські окупанти за минулий день обстріляли 14 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано понад 240 вибухів, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 243 вибухи. Обстрілу зазнали Садівська, Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Свєсська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться у повідомленні.

Найбільш масованих обстрілів зазнали: Великописарівська громада - мінометні обстріли (35 вибухів), артобстріли (10 вибухів), обстріл з АГС (10 вибухів) і скидання боєприпасу ВОГ із БПЛА (1 вибух); Білопільська громада - артилерія (33 вибухи) і міномети (15 вибухів); Есманська громада - артилерійський обстріл (13 вибухів), обстріл із РСЗВ "Град" (17 вибухів) і мінометів (4 вибухи); Серединно-Будська громада - міномети (20 вибухів), артилерія (3 вибухи) і дрони "FPV" (4 вибухи), а також Юнаківська громада - обстріл з артилерії (17 вибухів) і мінометів (9 вибухів).