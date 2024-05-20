Події

23:34 20.05.2024

На харківському напрямку ворог намагався 5 разів прорвати оборону, напружена ситуація на курахівському напрямку - Генштаб

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На харківському напрямку ворог намагався 5 разів прорвати оборону, напружена ситуація на курахівському напрямку - Генштаб

На харківському напрямку ворог за день намагався 5 разів прорвати оборону, на покровському напрямку від початку доби відбито 25 штурмів, водночас напруженою залишається ситуація на курахівському напрямку, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.30 понеділка, 20 травня.

За оперативною інформацією Генштабу, на Харківському напрямку кількість бойових зіткнень порівняно з минулою добою знизилася майже вдвічі.

"Сьогодні ворог здійснив п'ять спроб прорвати оборону наших військ у районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб убитими й пораненими та 15 одиниць озброєння і військової техніки", - зазначається у зведенні.

На Куп'янському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилася до 13. Бої тривають у районах сіл Синьківка та Стельмахівка. Під час боїв втрат позицій і територій не допущено.

На Сіверському напрямку відбито три атаки загарбників. Триває ще один бій у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку кількість бойових зіткнень становить 13. Одне ще триває біля Андріївки. Ситуація напружена, але контрольована.Ворог зазнає втрат - 190 осіб безповоротно і санітарними та 12 одиниць військової техніки.Також, злетіли в повітря три склади: два з боєприпасами та один - з паливно-мастильними матеріалами.

На Покровському напрямку від початку доби відбито 25 наступальних і штурмових дій ворога. Ще сім бойових зіткнень тривають. "Наші війська вживають заходів щодо утримання визначених рубежів та проводять перегрупування на окремих ділянках. Загальні втрати противника уточнюються, але вже відомо про майже чотири сотні ліквідованих і поранених окупантів від початку поточної доби. Силами оборони вживаються заходи для стабілізації обстановки", - інформують у Генштабі.

Підкреслюється, що на Курахівському напрямку ситуація залишається напруженою. Сили оборони відбили вісім ворожих атак. Три бойові зіткнення ще тривають. У районі Нетайлового ситуація характеризується високою активністю ворога. На інших ділянках наші підрозділи провели сплановані заходи на визначених командуванням ділянках лінії бойового зіткнення.

На Времівському напрямку чотири спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського зазнали невдачі.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Ворог провів чотири атаки на напрямку Олешківські піски - Кринки. Під час боїв втрат позицій не допущено.

На решті напрямків ситуація наразі без особливих змін.

 

Теги: #україна #генштаб #зведення

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