Від початку доби було 95 бойових зіткнень, окупанти скинули близько 40 КАБів - Генштаб

Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, противник завдав п'ять ракетних (із застосуванням шести ракет), 39 авіаційних ударів (скинув 40 КАБів) і 309 ударів дронамі-камікадзе, також здійснив 2910 обстрілів позицій наших військ із використанням різних типів озброєння, повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.30 понеділка, 20 травня.

У Генштабі наголошують, що Сили оборони завдають ефективного вогневого ураження з метою перехоплення ініціативи на полі бою та виснаження наступального потенціалу ворога.

Так, силами ракетних військ і артилерії уражено пункт управління, засіб ППО, артилерійську систему, склад боєприпасів і три інші важливі об'єкти ворога.