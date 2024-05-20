Події

21:26 20.05.2024

Російська армія продовжує активні дії на куп'янському, курахівському, краматорському та покровському напрямках, активізувалася авіація ворога

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Російська армія продовжує активні дії на куп'янському, курахівському, краматорському та покровському напрямках, активізувалася авіація ворога
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

На куп'янському напрямку наразі тривають три бойові зіткнення, на краматорському російські війська активізувалися біля Часового Яру, найгарячіший - покровський напрямок, де нині тривають 8 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил про обстановку станом на 20:00 понеділка.

"Російські окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп'янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. На двох останніх також із високою інтенсивністю діє ворожа авіація - загалом окупанти скинули 15 КАБів, також застосували близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, на куп'янському напрямку наразі тривають три бойові зіткнення, біля Стельмахівки та Синьківки. Загалом за цю добу ворог уже 11 разів намагався прорвати тут оборону ЗСУ. На сіверському напрямку без змін.

"На Краматорському напрямку в другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз триває бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Окупанти завдали ще одного авіаудару, цього разу - по району Дружби", - зазначено в повідомленні.

Генштаб зазначає, що противник продовжує концентрувати зусилля на покровському напрямку - уже провів 32 спроби просунутися вперед. "24 атаки відбито, вісім - тривають".

Повідомляється, що ще п'ять авіаударів російські війська завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки. "Наші воїни жорстко відповідають ворогу. Сьогодні внаслідок дій українських підрозділів загарбники вже втратили на цьому напрямку 366 осіб убитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої - шість танків", - інформує Генштаб.

На курахівському напрямку за добу зафіксовано 11 ворожих атак, три з яких тривають. Ситуація контрольована. На інших напрямках без особливих змін.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони українські воїни впевнено тримають позиції. Підрозділи Сил оборони тримають під вогневим контролем дії ворога, виконують маневр, за сприятливих умов здійснюють штурмові дії для витіснення ворожих військ із зайнятих рубежів", - резюмує Генштаб.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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