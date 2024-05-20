На харківському напрямку за добу відбулося чотири бойові зіткнення, двічі - поблизу Вовчанська, ситуація під контролем

Російські окупаційні війська за минулу добу двічі атакували поблизу міста Вовчанськ, і по одному разу - поблизу сіл Стариця та Липці на харківському напрямку фронту, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил про обстановку станом на 20:00 понеділка.

"На Харківському напрямку кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. За цю добу ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, і по одному разу - в напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що з 10 травня і станом на 20:00 понеділка, 21 травня, на харківському напрямку російські загарбники втратили вбитими і пораненими 1974 особи живої сили і 342 одиниці озброєння та військової техніки.