Ізраїльські військові оцінюють кількість палестинців, які евакуювалися з Рафаха, у 950 тис.

Військові Ізраїлю вважають, що місто Рафах залишили приблизно 950 тис. палестинців, повідомляє в понеділок The Times of Israel із посиланням на отриману виданням інформацію.

Ще 300-400 тис. осіб залишаються в Рафаху, переважно в прибережній зоні і в деяких місцях у міському центрі. У травні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наказала палестинцям евакуюватися з тієї частини Рафаха, у якій перебували приблизно 150 тис. осіб.

Палестинці, які евакуювалися, значною мірою скупчилися в Аль-Мавасі, яку ЦАХАЛ виділили як "гуманітарну зону" на узбережжі, а також у центральній частині Сектора Гази, де не діють сухопутні війська. Раніше для здійснення евакуації зону в Аль-Мавасі розширили, палестинці полагодили водопроводи, туди спрямували польові шпиталі та гуманітарну допомогу.

За даними The Times of Israel, у ЦАХАЛ вважають, що частина бійців ХАМАС та інших воєнізованих угруповань пішла разом із мирним населенням, тому що ізраїльські військові не виставляли блокпостів на шляху їх проходження. Однак багато бійців залишилися в Рафасі для протистояння ЦАХАЛ.

Згідно з оцінками ЦАХАЛ, у Рафасі тримають позиції чотири батальйони ХАМАС, іще два розгорнуті в центральній Газі - у районі таборів для біженців у Нусейраті та Дейр-ель-Баласі. При цьому Рафах залишається останнім місцем в анклаві, де ХАМАС зберегла значні запаси ракет. На думку ЦАХАЛ, в угруповання більше не залишилося майстерень з їх виробництва.

Наразі підрозділи ЦАХАЛ не просунулися далі району Аль-Бразіл у Рафасі. Військові виявили десятки підземних тунелів і готують їх до підриву. Однак незрозуміло, як багато з них ведуть із Сектора до Єгипту.

Водночас ЦАХАЛ утримує контроль над КПП "Рафах", веде дії у Філадельфійському коридорі - смузі землі завдовжки 14 км, що служить буферною зоною на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази.

Рафах - останній великий населений пункт у Секторі Гази, в якому Ізраїль ще не проводив великих операцій проти воєнізованих палестинських угруповань. Ситуація ускладнюється тим, що саме в Рафаху скупчилися численні переміщені особи з інших районів Сектору Гази. Ізраїльське військове командування наполягає на тому, що штурм необхідний, оскільки в Рафасі перебувають великі підрозділи військового крила ХАМАС.

Деякі ізраїльські ЗМІ наголошують, що доки ЦАХАЛ готується штурмувати Рафах, бійці ХАМАС поступово повертаються до районів Сектора Газа, звідки раніше їх вибили ізраїльські військовослужбовці.