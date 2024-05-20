ШААС відхилив апеляційну скаргу "УЕМ" у справі про відновлення видобутку газу на Сахалінському родовищі

Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) не підтримав апеляцію АТ "Українські енергетичні машини" у справі про анулювання спецдозволів Державної служби геології та надр на видобуток газу на Сахалінському родовищі та закрив справу.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події, відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок.

Як повідомлялося, ШААС 28 листопада 2023 року скасував наказ Держгеонадр і анулював спецдозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, відповідно до якого "Укрнафтобуріння" вело видобуток на Сахалінському родовищі. Компанія зупинила його експлуатацію з 1 грудня. Також було анульовано ще 17 спецдозволів 15 інших компаній, зокрема АТ "Українські енергетичні машини".

Напередодні засідання суду 20 травня "УНБ" висловило надію, що ШААС поверне українським підприємствам анульовані спецдозволи.

Як стверджують в "УНБ", через зупинку видобутку на Сахалінському родовищі в Харківській області з 1 грудня 2023 року орієнтовні втрати держави сягають 5 млрд грн податків і дивідендів і 250 млн кубометрів газу та можуть становити в річному вимірі відповідно 10 млрд грн і 500 млн куб. м газу.

16 січня 2024 року ШААС своєю ухвалою вже відмовив "Українським енергетичним машинам" у відкритті провадження. Однак 1 квітня 2024 року постановою Верховного суду касаційну скаргу АТ було частково задоволено. Тож 29 квітня 2024 року ШААС своєю ухвалою відкрив апеляційне провадження за скаргою компанії і призначив дату розгляду.