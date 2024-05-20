Ворог 13 разів обстріляв Чернігівську та Сумську області, завдав шести авіаударів на харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

Від початку доби російські окупанти 13 разів обстріляли з артилерії населені пункти Чернігівської та Сумської областей, а також завдали шести авіаударів на харківському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Чернігівщині та Сумщині станом на зараз загарбники 13 разів обстріляли з артилерії райони різних населених пунктів. Зокрема, ворог вів вогонь у напрямку Миропільського, Юнаківки та Лісного", - зазначено у зведенні станом на 16:30 понеділка.

Крім цього, ворог двічі вів обстріл з озброєння вертольотів поблизу Гранова, а також скидав КАБи в райони Жовтневого та Липців. Від початку доби загальна кількість авіаударів на харківському напрямку сягнула вже шести.

Окупанти також завдали п'яти авіаударів на краматорському напрямку, зокрема тричі кинули КАБи в район Часового Яру, один раз - по Нью-Йорку на Донеччині, а також задіяли штурмовики Су-25 біля Північного.

На покровському напрямку противник скинув вісім КАБів неподалік Олександрополя, Калинового та Желанного. Ворог також завдав авіаудару на оріхівському напрямку біля Новоандріївки.