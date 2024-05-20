Події

18:00 20.05.2024

Тривають бої біля Стариці та Вовчанська на харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Тривають бої біля Стариці та Вовчанська на харківському напрямку - Генштаб ЗСУ

Ворог 58 разів намагався витіснити українських захисників із займаних позицій, тривають бойові зіткнення на 17 ділянках, на харківському напрямку тривають бої біля Стариці та Вовчанська, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом на цей час окупанти здійснили 58 спроб витіснити наших воїнів із займаних позицій. Ще продовжуються бойові зіткнення на 17 ділянках. Ворог продовжує найактивніше атакувати на покровському напрямку. На харківському напрямку тривають бої біля Стариці та Вовчанська", - йдеться у зведенні станом на 16:30 понеділка, оприлюдненому в телеграм-каналі.

На куп'янському напрямку окупанти намагаються просунутися вперед у районах Синьківки, Берестового та Іванівки, ситуація контрольована. ЗСУ відбили три ворожі атаки біля Новоєгорівки та Синьківки.

На сіверському напрямку українські захисники стримують натиск ворога, який намагається просунутися в районі Білогорівки. Сили оборони припинили активність окупантів біля Виїмки та Роздолівки.

На краматорському напрямку триває бій у районі населеного пункту Новий, проте ворог уже зазнав невдачі в шести атаках раніше вдень на цьому напрямку.

На покровському напрямку загальна кількість бойових зіткнень зросла до 24, вісім із яких - тривають. У Генштабі зазначають, що противник намагається знайти слабкі місця оборони біля Уманського та Сєвєрного.

На Времівському напрямку ЗСУ відбили 4 ворожі атаки біля Старомайорського. Противник двічі супроводжував свої дії завданням авіаударів.

Теги: #генштаб_зсу

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