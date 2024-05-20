Події

13:39 20.05.2024

Кількість загиблих у Черкаській Лозовій зросла до семи - прокуратура

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Кількість загиблих у Черкаській Лозовій зросла до семи - прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Чоловіка (51 рік), якого вважали безвісти зниклим після ракетного удару, завданого російськими окупантами по базі відпочинку в селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області 19 травня, знайдено загиблим.

"Підрозділ водолазної служби ДСНС виявив фрагменти його тіла. Операція триває. Отже, кількість загиблих зросла до семи осіб. Поранено 28 осіб", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури в понеділок.

Як повідомлялося, станом на ранок у лікарнях залишається 15 осіб, які постраждали внаслідок удару по Черкаській Лозовій, шестеро з них у реанімації у важкому стані. Раніше повідомляли про шістьох загиблих. 20 травня в Харківській області оголошено жалобу за загиблими внаслідок ворожих обстрілів напередодні.

 

Теги: #харківська_область

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