Події

12:39 20.05.2024

Голова УІНП сподівається, що київська влада або якийсь меценат усе-таки створять Музей монументальної пропаганди

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Голова УІНП сподівається, що київська влада або якийсь меценат усе-таки створять Музей монументальної пропаганди
Фото: Костянтин Поліщук

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович сподівається, що київська влада, інша місцева влада або якийсь меценат усе-таки створить Музей монументальної пропаганди.

"Буквально перед війною у Львівській області один дуже відомий куратор порозумівся з місцевими політиками, і вони мали створити у себе цей Музей монументальної пропаганди. Вони вже навіть земельну ділянку обговорювали, бо зрозуміли, що це буде велика туристична дестинація. Вони хотіли позабирати всі знамениті об'єкти з історіями, бо всі вони вже є феноменами, які маркерно можуть описати події декомунізації і деколонізації в Східній Європі кінця 20-го – початку 21-го століття. Це неймовірно цікаві об'єкти. Але, я думаю, війна їм завадила реалізувати цю історію. Та сподіваюся, що київська влада, інша місцева влада або, можливо, якийсь стратегічно мислячий мільйонер зрозуміють це і створять", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Щодо радянської символіки, яка ще залишилася в Києві, голова УІНП зазначив, що для нього загадка, чому ніяк не демонтують символіку з мосту Патона. "Після Щорса, Ватутіна, Арки дружби народів, "Батьківщини-Матері" здавалося, що цей кейс набагато простіший. Я все ще готовий за свої гроші приїхати і здійснити демонтаж, мені треба тільки дозвіл", - додав він.

Він висловив сподівання, що влітку 2024 року цю символіку буде демонтовано. "Але, знову ж таки, ви ж розумієте, якби у мене були повноваження давати приписи або хоча б одна бригада робітників із технікою, яка могла б це зробити, ми б це все цивілізовано, з громадськими слуханнями уже зробили б. Але в нас немає таких повноважень, ми можемо тільки наполегливо підштовхувати, створювати контекст для цього", - підсумував Дробович.

Теги: #музей #пропаганда #дробович

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