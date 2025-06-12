Інтерфакс-Україна
Події
08:46 12.06.2025

Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту

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Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту

Росія формує лояльну до Кремля африканську еліту, заявив представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Держава-агресор росія нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу. Один із ключових напрямів - створення умов для формування лояльної до москви "африканської еліти". З цією метою рф послідовно зберігає квоти у своїх вишах для громадян африканських країн за кошти держбюджету", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР.

Зазначається, що основні напрями підготовки - сільське господарство, інженерія, педагогіка та медицина. У провідних університетах Африки планують відкриття курсів російської мови та програм підвищення кваліфікації для викладачів. У перспективі - синхронізація освітніх програм до стандартів РФ.

Як повідомляється, за задумом Кремля, це дозволить закріпити довгострокову присутність російських наративів у системі освіти країн континенту.

Також окрему увагу в РФ приділяють роботі з молоддю через спортивні ініціативи.

"Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля", - зазначив Юсов.

 

Теги: #пропаганда #африка #рф

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