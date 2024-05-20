Для Національного пантеону українських героїв знайшли нове знакове місце в центрі Києва - голова УІНП

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович заявляє, що для Національного пантеону українських героїв знайшли нове знакове місце в центрі Києва, але його зведення можливе лише після стабілізації української економіки.

"Інститут розробив його концепцію вже давно, ще перед війною, і передав у Кабмін на затвердження. Там вона досі знаходиться. Логіка ж була така. Перший рівень пошанування – це сектори військових поховань. Інститут розробив рекомендації, і вони реалізовані… Другий рівень – це Національне військове меморіальне кладовище... Третій рівень – це, власне, Національний пантеон. За нашою концепцією – це локація в центрі Києва, в його стародавній частині, яка має показати символічну тяглість нашого тисячолітнього шляху до самих себе, шляху нашої державності", - сказав Дробович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, на якому етапі перебуває обговорення Національного пантеону українських героїв.

Очільник УІНП зазначив, що хоча концепція пантеону поки що урядом не ухвалена, на сьогодні є чітке зрушення в питанні місця його розміщення.

"Раніше обговорювалося як локація лише місце під так званою Аркою дружби народів, а наразі з'явилася інша локація в центрі Києва, ще більш знакова. Мабуть, важко буде знайти більш почесне місце в столиці для такого пантеону. Ми вже маємо попередню згоду власника земельної ділянки, це державна інституція", - заявив Дробович, але не назвав саму локацію.

Водночас він поскаржився, що відсутність активного руху в питанні зведення пантеону пов'язана з ресурсами, оскільки це великий інфраструктурний проєкт, який дорого коштуватиме.

"Ми, звісно, розуміємо, що ніхто з бюджету наразі це не профінансує, а скеровувати на це гроші іноземних партнерів недоречно", - додав він.

На запитання, коли можна буде говорити про будівництво пантеону, голова УІНП заявив, що "це не обов'язково кінець війни, але це точно стабілізація економіки". "Тобто це тоді, коли інфраструктурні проєкти символічного характеру не викликатимуть у людей такі болючі реакції", - додав Дробович.