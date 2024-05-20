СБУ затримала інформатора РФ, який готував "прорив" рашистів на одній із найгарячіших ділянок фронту Донецької області

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського інформатора в Донецькій області. Він намагався допомогти Росії з проривом оборони ЗСУ на покровському напрямку, який наразі є однією з найгарячіших точок фронту.

"Зловмисник передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей. Під час розвідувальних вилазок він "звітував" російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. За отриманими координатами рашисти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії", - зазначається в повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ провели заходи щодо убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта в його власному будинку. У нього було вилучено мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Зловмисник дистанційно підтримував контакт із двома знайомими - бойовиками окупаційних угруповань Росії, що воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки Росії, яка планувала використовувати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.

На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.