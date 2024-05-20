Шестеро постраждалих унаслідок недільних обстрілів Харківської області у важкому стані - ОВА

Станом на ранок понеділка, 20 травня, у лікарнях залишаються 22 особи, які постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами в неділю Харківської області, зокрема шестеро осіб - у реанімації.

"Із Черкаської Лозової - 15 (постраждалих - ІФ-У), із них у реанімації важких шість. Унаслідок інших обстрілів 19 травня дістали поранення і перебувають на стаціонарному лікуванні семеро пацієнтів у стані середньої тяжкості", - повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.