Події

10:22 20.05.2024

Шестеро постраждалих унаслідок недільних обстрілів Харківської області у важкому стані - ОВА

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Шестеро постраждалих унаслідок недільних обстрілів Харківської області у важкому стані - ОВА

Станом на ранок понеділка, 20 травня, у лікарнях залишаються 22 особи, які постраждали внаслідок обстрілу російськими окупантами в неділю Харківської області, зокрема шестеро осіб - у реанімації.

"Із Черкаської Лозової - 15 (постраждалих - ІФ-У), із них у реанімації важких шість. Унаслідок інших обстрілів 19 травня дістали поранення і перебувають на стаціонарному лікуванні семеро пацієнтів у стані середньої тяжкості", - повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації.

Теги: #постраждалі #харківська_область

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