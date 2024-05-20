Події

09:39 20.05.2024

За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинули 12 мирних жителів - Синєгубов

1 хв читати
За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинули 12 мирних жителів - Синєгубов
Фото: поліція Харківської області

За уточненими даними унаслідок ударів, завданих ЗС РФ по центру Харкова, постраждали дві мирні мешканки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Територія Центрального парку культури та відпочинку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено: будівлю кінотеатра, паркан, будівлю ресторана, автомобіль. Постраждали 2 жінки. Територія міського кладовища №2. Внаслідок обстрілу було пошкоджено скління вікон АЗС. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби внаслідок ракетних ударів "Іскандер-М" по базі відпочинку в Черкаській Лозовій загинули шестеро осіб, ще 28 постраждали, у Ківшарівці внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ загинули три особи, чотири постраждали, а в Новоосиновому - двоє загинули, п'ятеро постраждали. Крім того, внаслідок обстрілу Вовчанська одна людина загинула, одна постраждала.

Як повідомлялося, 20 травня оголошено в Харківській області днем жалоби за загиблими.

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:22 20.05.2024
Шестеро постраждалих унаслідок недільних обстрілів Харківської області у важкому стані - ОВА

Шестеро постраждалих унаслідок недільних обстрілів Харківської області у важкому стані - ОВА

10:02 20.05.2024
Окупанти обстріляли прикордонні міста Білопілля, Дружба та 31 село в Чернігівській і Сумській областях, поранено місцевого жителя

Окупанти обстріляли прикордонні міста Білопілля, Дружба та 31 село в Чернігівській і Сумській областях, поранено місцевого жителя

08:59 20.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, вісім поранених

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, вісім поранених

08:40 20.05.2024
Ворог атакував Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА

Ворог атакував Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА

07:30 20.05.2024
Російські війська за добу 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений і руйнування

Російські війська за добу 378 разів ударили по Запорізькій області, є поранений і руйнування

07:09 20.05.2024
Окупанти обстріляли 13 громад Сумської області за добу

Окупанти обстріляли 13 громад Сумської області за добу

21:43 19.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанська одна людина загинула, троє поранені

Унаслідок ворожих обстрілів Вовчанська одна людина загинула, троє поранені

20:59 19.05.2024
У Харківській області 20 травня оголошено Днем жалоби

У Харківській області 20 травня оголошено Днем жалоби

19:40 19.05.2024
Окупанти завдали удару по Тягинці Херсонської області, поранено місцеву жительку

Окупанти завдали удару по Тягинці Херсонської області, поранено місцеву жительку

15:11 19.05.2024
Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, загинули 5 мирних жителів, ще 9 постраждали - поліція

Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини, загинули 5 мирних жителів, ще 9 постраждали - поліція

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Для Національного пантеону українських героїв знайшли нове знакове місце в центрі Києва - голова УІНП

Дробович про ідею перейменувати "Батьківщину-Мати" на "Україну-Мати": Наразі такої необхідності немає

Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович

Голова УІНП: Із декомунізацією ми точно вже на фінальній стадії, але економічний аспект може затримати ці процеси

Ворог за добу втратив 1400 осіб

ОСТАННЄ

Для Національного пантеону українських героїв знайшли нове знакове місце в центрі Києва - голова УІНП

Дробович про ідею перейменувати "Батьківщину-Мати" на "Україну-Мати": Наразі такої необхідності немає

Окупанти завдали ударів по Миргородському району, інфраструктуру не пошкоджено - обладміністрація

Голова УІНП виступає за початок створення Музею історії російсько-української війни, але не знає, чи достатньо для цього ресурсів

СБУ затримала інформатора РФ, який готував "прорив" рашистів на одній із найгарячіших ділянок фронту Донецької області

Арку дружби народів не обов'язково демонтувати, якщо місто і громада її по-справжньому переозначать - голова УІНП Дробович

Голова УІНП: Пам'ять про Другу світову війну надзвичайно важлива і цінна для нашої спільноти

У МИРГОРОДІ ЧУТИ ВИБУХИ. У ВСІЙ УКРАЇНІ ОГОЛОШЕНО РАКЕТНУ НЕБЕЗПЕКУ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Голова УІНП: Із декомунізацією ми точно вже на фінальній стадії, але економічний аспект може затримати ці процеси

На Львівщину залетіли три ворожі БПЛА, усі ліквідовані - Козицький

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА