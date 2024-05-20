За добу на Харківщині внаслідок обстрілів загинули 12 мирних жителів - Синєгубов

Фото: поліція Харківської області

За уточненими даними унаслідок ударів, завданих ЗС РФ по центру Харкова, постраждали дві мирні мешканки, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Територія Центрального парку культури та відпочинку. Внаслідок обстрілу було пошкоджено: будівлю кінотеатра, паркан, будівлю ресторана, автомобіль. Постраждали 2 жінки. Територія міського кладовища №2. Внаслідок обстрілу було пошкоджено скління вікон АЗС. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби внаслідок ракетних ударів "Іскандер-М" по базі відпочинку в Черкаській Лозовій загинули шестеро осіб, ще 28 постраждали, у Ківшарівці внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ загинули три особи, чотири постраждали, а в Новоосиновому - двоє загинули, п'ятеро постраждали. Крім того, внаслідок обстрілу Вовчанська одна людина загинула, одна постраждала.

Як повідомлялося, 20 травня оголошено в Харківській області днем жалоби за загиблими.