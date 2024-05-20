Події

07:09 20.05.2024

Окупанти обстріляли 13 громад Сумської області за добу

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Окупанти обстріляли 13 громад Сумської області за добу

Російські війська в неділю здійснили 43 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 236 вибухів, повідомляє ОВА.

Зокрема, обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська, Свеська громади.

По Краснопільській били з мінометів (8 вибухів) та артилерії (2 вибухи). Білопільську атакували FPV дронами (3 вибухи). Також був гранатометний обстріл АГС (5 вибухів) і обстріли зі ствольної артилерії (16 вибухів). На Свеську скинули 4 міни.

В Есманьській здійснено мінометні обстріли (27 вибухів). Також завдано удару FPV дронами (2 вибухи). У Великописарівській були гранатометні обстріли (35 вибухів), з мінометів (27 вибухів), артилерії (3 вибухи), скидання з безпілотника боєприпасів (2 вибухи), здійснення удару FPV дроном (1 вибух).

У Хотинській зафіксовано обстріли з мінометів (25 вибухів). Унаслідок обстрілу поранення отримав 64-річний чоловік. Його госпіталізували. По Юнаківській вдарили з артилерії (22 вибухи) і мінометів (4 вибухи). У Миропільській здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів).

На Глухівську дві міни скинули російські військові. У Середино-Будській були артилерійські обстріли (13 вибухів) та обстріл із мінометів (4 вибухи). По Дружбівській били з артилерії (8 вибухів). На Новослобідську скинули 10 мін. У Шалигинській здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).

 

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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