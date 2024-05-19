Верховний лідер Ірану про аварію президентського гелікоптера: жодних заворушень у країні не буде

Верховний лідер Ірану Аятолла Хаменеї з'явився в ефірі іранського телебачення із заявою про аварію гелікоптера, на борту якої перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, передає Sky News.

Зокрема, Хаменеї заявив, що "народ Ірану не повинен хвилюватися, збоїв у роботі країни не станеться", "не буде жодних перешкод" для керування країною.

"Жодних заворушень не буде", - заявив він.

Як повідомлялося, прибуття рятувальників до місця аварії президентського гелікоптера може зайняти якийсь час через погодні умови, повідомив в ефірі іранського телебачення міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді.

Раніше глава Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що керівництво країн Європейського союзу разом із партнерами уважно стежать за ситуацією навколо приземлення гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

У гелікоптері разом із президентом Ірану перебували глава МЗС Хосейн Амір Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі аль-е-Хашем.