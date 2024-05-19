Події

20:32 19.05.2024

Окупанти втратили на харківському напрямку 1,5 тис. особового складу і 263 одиниці техніки

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Окупанти втратили на харківському напрямку 1,5 тис. особового складу і 263 одиниці техніки

Втрати російських окупантів на харківському напрямку впродовж поточного тижня становили 1 тис. 572 осіб особового складу і 263 одиниці озброєння та військової техніки, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 19.30 неділі, опублікованій у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"Знищено вісім танків, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, одну систему ППО, 75 БПЛА, 66 автомобілів і 12 одиниць спеціальної техніки противника. Крім цього, пошкоджено дев'ять танків, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 32 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки ворога", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #війна #харківський #втрати #рф

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