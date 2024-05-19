Держдеп заявив про намір скористатися правом конфіскувати російські активи у США

У Державному департаменті США заявляють, що мають намір скористатися правом конфіскувати активи РФ у США.

"Конгрес дав нам право конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися", - ідеться в заяві Держдепу США, опублікованій у соцмережі Х у неділю.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, РФ "повинна заплатити за відновлення зруйнованого Путіним".

"Ми працюємо з партнерами з G7, щоб вони побачили, що знерухомлені суверенні активи Росії використовуються для усунення шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні", - зазначив Блінкен.