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19:02 19.05.2024

Держдеп заявив про намір скористатися правом конфіскувати російські активи у США

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Держдеп заявив про намір скористатися правом конфіскувати російські активи у США

У Державному департаменті США заявляють, що мають намір скористатися правом конфіскувати активи РФ у США.

"Конгрес дав нам право конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися", - ідеться в заяві Держдепу США, опублікованій у соцмережі Х у неділю.

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, РФ "повинна заплатити за відновлення зруйнованого Путіним".

"Ми працюємо з партнерами з G7, щоб вони побачили, що знерухомлені суверенні активи Росії використовуються для усунення шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні", - зазначив Блінкен.

 

 

 

Теги: #сша #конфіскація #активи #рф

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