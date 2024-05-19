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14:12 19.05.2024

Дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ у РФ - джерело

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Дрони СБУ атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ у РФ - джерело

Минулої ночі були уражені дронами військовий аеродром "Кущевська" в РФ, на якому базувалися десятки літаків, що атакують українські позиції на фронті, і Слов'янський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї, повідомило джерело агентства "Інтерфакс-Україна".

"Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, а й військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. Спонсором святкового феєрверку стали дрони СБУ", - сказало джерело агентства в неділю.

За його словами, по аеродрому фахівці СБУ відпрацювали спільно з Силами безпілотних систем Збройних сил України. "На цьому аеродромі перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29", - наголосило джерело.

Співрозмовник агентства зазначив, що по Слов'янському НПЗ СБУ відпрацювала власними силами. За його словами, зараз, після кількох гучних прильотів, завод зупинив свою роботу, його керівництво оцінює збитки. "Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущівська" і Слов'янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили в ректифікаційну та атмосферну колони", - нагадав він.

Теги: #атаки #аеродром #рф #нпз

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