Події

12:58 19.05.2024

На Херсонщині четверо постраждалих після ворожих обстрілів - ОВА

1 хв читати
На Херсонщині четверо постраждалих після ворожих обстрілів - ОВА

У Бериславі на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала сім'я, повідомляє ОВА в неділю.

"До лікарні звернулися троє поранених жителів. Це 21-річний чоловік і жінки, 42 та 71 років. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Наразі постраждалих дообстежують і надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, годину тому під обстрілом опинилася Кіндейка. "Унаслідок ворожого удару постраждав чоловік, 75 років, який у цей час перебував на вулиці. У нього - вибухова та черепно-мозкова травми, осколкове поранення грудної клітки, контузія. У стані середньої тяжкості постраждалого госпіталізували. Зараз медики надають йому необхідну допомогу", - повідомляє ОВА в телеграм-каналі.

Теги: #херсонська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 19.05.2024
Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

08:45 19.05.2024
Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і двоє поранених

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, двоє загиблих і двоє поранених

19:09 18.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару в Харкові зросла до шести осіб

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару в Харкові зросла до шести осіб

18:58 18.05.2024
Ворог атакував Нікополь, постраждав чоловік - голова ОВА

Ворог атакував Нікополь, постраждав чоловік - голова ОВА

18:54 18.05.2024
Унаслідок ворожого обстрілу в Чернігівській області постраждав чоловік - голова ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу в Чернігівській області постраждав чоловік - голова ОВА

18:51 18.05.2024
У Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона, загинув чоловік, поранено жінку - голова ОВА

У Херсонській області окупанти скинули вибухівку з дрона, загинув чоловік, поранено жінку - голова ОВА

16:04 18.05.2024
Росіяни обстріляли з танка село в Херсонській області, є загиблий - ОВА

Росіяни обстріляли з танка село в Херсонській області, є загиблий - ОВА

14:57 18.05.2024
У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

08:57 18.05.2024
В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

08:23 18.05.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів п'ятеро людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та сільгосппідприємства

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів п'ятеро людей дістали поранення, є влучання в житлові квартали та сільгосппідприємства

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

Кількість загиблих у Малоданилівській громаді зросла до п'яти осіб

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"

Обмеження електроенергії 19 травня поки що не плануються - Міненерго

Сили ППО за ніч знищили 24 дрони-камікадзе в південних регіонах, 20 із них - в Одеській області

ОСТАННЄ

Кількість поранених у Малоданилівській громаді зросла до 15 осіб - Синєгубов

Життю прем'єра Словаччини нічого не загрожує - віцепрем'єр

Найближчими днями в Україні тепло, вдень до 21-26°

Генштаб ЗСУ: на Харківському напрямку противник активних дій не проводив

Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 110 бойових зіткнень, втрати ворога сягнули близько 1210 осіб, знищено морський тральщик "Ковровець"

Обмеження електроенергії 19 травня поки що не плануються - Міненерго

У Черкаській області вночі збито два ударні безпілотники, без постраждалих і руйнувань - ОВА

Окупанти обстріляли село на Харківщині, двоє мирних жителів загинули, п'ятеро поранені

Армія РФ прагне захопити Вовчанськ для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу в Харківській області - ISW

Сили ППО за ніч знищили 24 дрони-камікадзе в південних регіонах, 20 із них - в Одеській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА