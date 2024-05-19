На Херсонщині четверо постраждалих після ворожих обстрілів - ОВА

У Бериславі на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала сім'я, повідомляє ОВА в неділю.

"До лікарні звернулися троє поранених жителів. Це 21-річний чоловік і жінки, 42 та 71 років. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Наразі постраждалих дообстежують і надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, годину тому під обстрілом опинилася Кіндейка. "Унаслідок ворожого удару постраждав чоловік, 75 років, який у цей час перебував на вулиці. У нього - вибухова та черепно-мозкова травми, осколкове поранення грудної клітки, контузія. У стані середньої тяжкості постраждалого госпіталізували. Зараз медики надають йому необхідну допомогу", - повідомляє ОВА в телеграм-каналі.