Генштаб ЗСУ: на Харківському напрямку противник активних дій не проводив

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, на Харківському напрямку активних дій не відбувалося, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 10:30 неділі.

"Уже від початку поточної доби відбулося 39 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили 541 обстріл позицій наших військ. Також застосували 37 ударних дронів-камікадзе", - зазначено в повідомленні Генштабу.

"Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на обороні зайнятих рубежів, недопущенні просування російських окупантів углиб нашої держави та відбитті їхнього збройного нападу на Україну", - наголошується в повідомленні.

Повідомляється, що на Харківському напрямку противник активних дій не проводив. "Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем. Зокрема, за поточну добу втрати противника становлять чотири окупанти та 14 одиниць військової техніки. Знищено танк, артилерійську систему та три автомобілі, пошкоджено два танки, п'ять артилерійських систем та два автомобілі", - інформує Генштаб.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати агресора на Харківщині становили: 209 окупантів, 43 одиниці техніки. ЗСУ знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА. Крім того, пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.