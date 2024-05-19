Події

11:06 19.05.2024

Усі дрони-камікадзе, які атакували вночі Київську область, збито, немає ні пошкоджень, ні постраждалих - ОВА

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Усі дрони-камікадзе, які атакували вночі Київську область, збито, немає ні пошкоджень, ні постраждалих - ОВА

Минулої ночі російські війська атакували Київську область дронами-камікадзе, всі вони були знищені за межами населених пунктів, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає, постраждалих немає, повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Уночі ворог укотре намагався атакувати нашу область дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили ППО. Усі цілі знищено за межами населених пунктів. Влучань в об'єкти житлової або критичної інфраструктури немає. Постраждалих унаслідок атаки немає", - йдеться в повідомленні пресслужби Київської ОВА з посиланням на Кравченка в неділю вранці.

За даними ОВА, оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Теги: #дрони #київська_область #знищення

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