За добу відбулося 77 бойових зіткнень, 7 - ще тривають, найгарячішим залишається покровський напрямок

За добу на лінії фронту відбулося 77 бойових зіткнень, із них 7 - ще тривають, зі свого боку українські захисники 4 рази здійснювали штурмові дії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні.

Протягом доби на харківському напрямку відбувалося 10 бойових зіткнень. Окупанти скинули дві керовані авіабомби по Харкову, а також проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук'янці, Лук'янці-Веселе, Бугруватка-Стариця.

На харківському напрямку втрати ворога склали 73 військовослужбовці вбитими і пораненими, 16 одиниць техніки, з яких 2 танки. Решта інформації щодо втрат ворога уточнюється. Своєю чергою, ЗСУ проводять заходи щодо стабілізації обстановки та перегрупування на окремих ділянках.

На куп'янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев'яти, а на лиманському - до семи. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога і зберігають контроль над ситуацією.

На краматорському напрямку ворог проводить штурмові дії в напрямках Іванівського та Калинівки. Загальна кількість атак противника на цьому напрямку зросла до 14.

"Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. Із 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час чотири ще тривають. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни нанесли авіаудари із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки. Інформація уточнюється", - зазначили в Генштабі.

На курахівському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборону, триває бій біля Красногорівки.

На придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 ворожі штурми на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

Від початку поточної доби українська авіація вразила 18 районів зосередження особового складу ворога та 2 зенітно-ракетні комплекси. Підрозділи ракетних і артилерійських військ завдали ударів по ще трьох районах зосередження противника та одній радіолокаційній станції.