Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару в Харкові зросла до шести осіб

За уточненими даними, унаслідок удару, завданого ЗС РФ по приватному сектору в Шевченківському районі Харкова, постраждали не 5, а 6 осіб, зокрема троє дітей.

"Унаслідок ворожого обстрілу поранено п'ятьох осіб, серед яких: двоє чоловіків 47 і 74 років, 47-річна жінка, 13-річна дівчинка і хлопець 16 років. 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, пошкоджено щонайменше п'ять приватних домоволодінь та авто.

За попередніми даними, удар було завдано УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.