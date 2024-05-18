Ситуація на фронті залишається напруженою, від початку доби зафіксовано 66 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи перевагу в кількості особового складу, продовжує атакувати українські позиції, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські захисники завдають ворогу значних втрат і на деяких ділянках проводять штурмові дії. Протягом поточної доби відбулося вже 66 бойових зіткнень", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

На харківському напрямку ворог за підтримки авіації атакував поблизу Липців і на північний захід від Зеленого, триває бій у Вовчанську.

"Наразі загальна кількість бойових зіткнень на цьому напрямку сягнула 10, при цьому російські окупанти намагалися поліпшити тактичне положення вісім разів, наші підрозділи, своєю чергою, - двічі. Поблизу Зеленого ворожі літаки скинули ще три керовані авіабомби", - зазначають у Генштабі.

На куп'янському напрямку противник здійснив уже сім спроб штурмових дій, зокрема біля населеного пункту Синьківка. Ще на одній ділянці контратаку проводять українські воїни. Ситуація динамічна і залишається під контролем сил оборони.

На лиманському напрямку кількість бойових зіткнень поточної доби зросла до п'яти. Для підтримки атаки в напрямку Торського, росіяни завдали по цьому населеному пункту удару з повітря із застосуванням трьох КАБів.

На сіверському напрямку в Донецькій області ворожий авіаудар із застосуванням КАБ завдано по Білогорівці.

"Одним із найгарячіших напрямків фронту залишається Краматорський, де кількість атак агресора сягнула 10. Новими напрямками штурмових дій противника вдень тут стали Іванівське та Курдюмівка. По Диліївці російська авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами", - зазначають у Генштабі.

"На Покровському напрямку напруга бойових дій сьогодні найвища: тут наші воїни відбивали 18 ворожих штурмів. Найбільш запекло біля Новоолександрівки. Напрямом атак окупантів стало також Невельське", - зазначається в повідомленні.

На курахівському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати рубежі української оборони, зокрема неподалік Георгіївки. Під керовані авіабомби російських терористів потрапила Єлизаветівка.

Двічі противник намагався атакувати неподалік Старомайорського на времівському напрямку, зазнав втрат і відступив.

На решті напрямків обстановка істотних змін не зазнала.