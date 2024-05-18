Події

15:58 18.05.2024

Прем'єр Польщі обіцяв витратити понад 2 млрд євро на зміцнення східного кордону

1 хв читати
Прем'єр Польщі обіцяв витратити понад 2 млрд євро на зміцнення східного кордону

Влада Польщі спрямує 2,3 млрд євро для зміцнення східного кордону країни, заявив у суботу польський прем'єр Дональд Туск.

"Ми ухвалили рішення інвестувати 10 млрд злотих на нашу безпеку і, насамперед, на захист нашого східного кордону", - наводять західні ЗМІ його слова.

"Облаштування 400 км кордону з Росією і Білоруссю послужить елементом стримування, стратегією, спрямованою на те, щоб відсунути війну від наших рубежів", - додав Туск.

За даними ЗМІ, польський уряд раніше наростив витрати на оборону до 4% від ВВП - одного з найвищих показників у ЄС. Крім того, Варшава витратила значні суми на військову техніку, здебільшого зі США та Південної Кореї.

Теги: #польща #зміцнення #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:25 16.05.2024
Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

Київ і Варшава мають разом знайти спосіб протидіяти атакам РФ на газову інфраструктуру на заході України - Зеленський

11:56 16.05.2024
На українсько-польському кордоні спостерігається збільшення транспортного потоку - Держприкордонслужба

На українсько-польському кордоні спостерігається збільшення транспортного потоку - Держприкордонслужба

09:56 16.05.2024
Сейм Польщі вніс зміни до закону про допомогу громадянам України

Сейм Польщі вніс зміни до закону про допомогу громадянам України

12:12 15.05.2024
Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону з Польщею використовувати ПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів"

Держприкордонслужба України рекомендує для перетину кордону з Польщею використовувати ПП "Смільниця", "Грушів" та "Угринів"

08:44 13.05.2024
Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним"

Польща витратить майже $400 млн, щоб зробити бар'єр на кордоні з Білоруссю "непрохідним"

23:48 11.05.2024
Польща зміцнює східний кордон через загрози гібридної війни з боку Білорусі

Польща зміцнює східний кордон через загрози гібридної війни з боку Білорусі

20:51 08.05.2024
Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

Низка держструктур Польщі повідомляє про кібератаки хакерів угруповання АРТ28

09:47 08.05.2024
Польща піднімала в повітря авіацію через російський масований обстріл України

Польща піднімала в повітря авіацію через російський масований обстріл України

09:02 08.05.2024
Польща піднімала в повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем

Польща піднімала в повітря винищувачі через російський літак над Балтійським морем

18:34 06.05.2024
Польща продовжить абонплату за надані термінали Starlink - віцепрем'єр Федоров

Польща продовжить абонплату за надані термінали Starlink - віцепрем'єр Федоров

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

До чотирьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Харкову - ОВА

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

ОСТАННЄ

У Вовчанській громаді 1 загибла, 5 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - прокуратура

ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

Росіяни обстріляли з танка село в Херсонській області, є загиблий - ОВА

У Харкові внаслідок російського удару постраждали 5 осіб - мер

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Стан прем'єра Словаччини після замаху залишається серйозним, але прогнози вселяють оптимізм - глава МОЗ

Окупанти вдарили по Харкову, інформація про постраждалих перевіряється - Синєгубов

У Києві відновили рух біля ТРЦ "Ocean Plaza" після пошкодження тепломережі - КМДА

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА