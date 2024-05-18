Прем'єр Польщі обіцяв витратити понад 2 млрд євро на зміцнення східного кордону

Влада Польщі спрямує 2,3 млрд євро для зміцнення східного кордону країни, заявив у суботу польський прем'єр Дональд Туск.

"Ми ухвалили рішення інвестувати 10 млрд злотих на нашу безпеку і, насамперед, на захист нашого східного кордону", - наводять західні ЗМІ його слова.

"Облаштування 400 км кордону з Росією і Білоруссю послужить елементом стримування, стратегією, спрямованою на те, щоб відсунути війну від наших рубежів", - додав Туск.

За даними ЗМІ, польський уряд раніше наростив витрати на оборону до 4% від ВВП - одного з найвищих показників у ЄС. Крім того, Варшава витратила значні суми на військову техніку, здебільшого зі США та Південної Кореї.