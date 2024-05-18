У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура
Стан прем'єра Словаччини після замаху залишається серйозним, але прогнози вселяють оптимізм - глава МОЗ
У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура
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