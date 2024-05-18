Події

15:53 18.05.2024

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #кривий_ріг #вибух

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