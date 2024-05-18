У Києві відновили рух біля ТРЦ "Ocean Plaza" після пошкодження тепломережі - КМДА

У Києві на проїжджій частині вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza аварійники КП "Київтеплоенерго" завершили заміну пошкодженої ділянки тепломережі діаметром 1000 мм, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Під час ремонту замінили пошкоджені відрізки труби, засипали місця розриву та підготували проїжджу частину для асфальтування. Наразі рух автотранспорту відкрито всіма смугами", - зазначено в повідомленні.

У ремонтних роботах було задіяно три аварійні бригади та 14 одиниць спецтехніки. Роботи тривали цілодобово.

Пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину на вул. Антоновича, 176, виявили 14 травня. Трубопровід діаметром 1000 мм експлуатувався з 1987 року. Пошкодження сталося під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж.