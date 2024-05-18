Події

15:13 18.05.2024

У Києві відновили рух біля ТРЦ "Ocean Plaza" після пошкодження тепломережі - КМДА

1 хв читати
У Києві відновили рух біля ТРЦ "Ocean Plaza" після пошкодження тепломережі - КМДА

У Києві на проїжджій частині вул. Антоновича, 176 біля ТРЦ Ocean Plaza аварійники КП "Київтеплоенерго" завершили заміну пошкодженої ділянки тепломережі діаметром 1000 мм, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Під час ремонту замінили пошкоджені відрізки труби, засипали місця розриву та підготували проїжджу частину для асфальтування. Наразі рух автотранспорту відкрито всіма смугами", - зазначено в повідомленні.

У ремонтних роботах було задіяно три аварійні бригади та 14 одиниць спецтехніки. Роботи тривали цілодобово.

Пошкодження з витоком теплоносія на проїжджу частину на вул. Антоновича, 176, виявили 14 травня. Трубопровід діаметром 1000 мм експлуатувався з 1987 року. Пошкодження сталося під час проведення гідравлічних випробувань тепломереж.

Теги: #київ #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 17.05.2024
У Києві на Броварському проспекті в ДТП загинула дитина, вагітна жінка і чоловік у важкому стані в лікарні - прокуратура

У Києві на Броварському проспекті в ДТП загинула дитина, вагітна жінка і чоловік у важкому стані в лікарні - прокуратура

19:42 16.05.2024
У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

У столичному Музеї Ханенків відкрилася виставка картин художників Гаазької школи кінця XIX - початку ХХ століття

13:17 16.05.2024
Київ і Cisco підписали меморандум про партнерство, спрямований на розвиток цифрової інфраструктури та кібербезпеки

Київ і Cisco підписали меморандум про партнерство, спрямований на розвиток цифрової інфраструктури та кібербезпеки

18:57 15.05.2024
"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

"Інтергал-Буд" у трійці лідерів за обсягами будівництва під час війни

23:43 14.05.2024
У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі - КМДА

У Києві на вул. Антоновича частково відновлено рух транспорту після пошкодження тепломагістралі - КМДА

19:57 14.05.2024
Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

Блінкен: Найближчі тижні й місяці потребуватимуть багато чого від українців, але я приїхав в Україну з посланням, що ви не самі

16:27 14.05.2024
Київ передав 50 FPV-дронів для 42 окремої механізованої бригади

Київ передав 50 FPV-дронів для 42 окремої механізованої бригади

15:37 14.05.2024
У Києві біля "Либідської" прорвало трубопровід, наземний транспорт зупинено, метро працює у звичайному режимі - КМДА

У Києві біля "Либідської" прорвало трубопровід, наземний транспорт зупинено, метро працює у звичайному режимі - КМДА

08:14 14.05.2024
Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

Блінкен підтвердив, що прибув до Києва

07:32 14.05.2024
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

До чотирьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Харкову - ОВА

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

ОСТАННЄ

У Вовчанській громаді 1 загибла, 5 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - прокуратура

ППО збила ворожу ракету над Криворізьким районом - голова ОВА

Росіяни обстріляли з танка село в Херсонській області, є загиблий - ОВА

Прем'єр Польщі обіцяв витратити понад 2 млрд євро на зміцнення східного кордону

У Харкові внаслідок російського удару постраждали 5 осіб - мер

У КРИВОМУ РОЗІ ПРОЛУНАВ ВИБУХ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Стан прем'єра Словаччини після замаху залишається серйозним, але прогнози вселяють оптимізм - глава МОЗ

Окупанти вдарили по Харкову, інформація про постраждалих перевіряється - Синєгубов

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл, 2 людини загинули, 2 поранені - прокуратура

Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА