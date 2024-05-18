Події

12:48 18.05.2024

Зло геноциду пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

2 хв читати
Зло геноциду пішло проти України, почавши з Криму - Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар

Президент України Володимир Зеленський у 80-ті роковини депортації кримських татар наголосив на важливості перемоги України "над злом окупації" і "справедливості покарання" за всі російські злочини.

"Вісімдесят років тому був скоєний один з найстрашніших злочинів проти життя людей: радянська влада депортувала кримськотатарський народ. І дітей, і дорослих – усіх. За кілька днів. Безжально. На чужу землю. Під акомпанемент брехні. Досі невідоме точне число загиблих – щонайменше свою третину кримськотатарський народ втратив від цієї депортації. І повернутись додому люди змогли лише через десятки років", - написав президент у телеграмі в суботу.

Зеленський наголосив, що "злочинець не був покараний. Режим не був засуджений. Зневага до людського життя і державне насильство, які панували в минулому столітті, відродились у наш час. Десять років тому старе зло – зло геноциду – оновило форму, змінило ідеологічне прикриття, але не змінило своєї сутності та мішеней і так само пішло проти України, почавши з Криму", - зазначив президент.

"Наш спільний історичний обов'язок – відповісти на удари Росії стійкістю наших людей, перемогою нашої держави над злом окупації та справедливим покаранням за всі російські злочини цієї війни, починаючи від 2014 року. Захищаючи зараз Україну, наших людей і правду про те, що відбувалось на нашій землі, ми вшановуємо пам'ять усіх, чиє життя було знищене, та утверджуємо силу людяності – силу для наших наступних поколінь", - заявив Зеленський.

Теги: #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:21 18.05.2024
Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

20:14 17.05.2024
Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

Зеленський закликав владу забезпечити повне інформування населення про відключення електрики

15:44 17.05.2024
Зеленський підписав закон, що дозволяє засудженим військову службу в обмін на умовно-дострокове звільнення

Зеленський підписав закон, що дозволяє засудженим військову службу в обмін на умовно-дострокове звільнення

10:12 17.05.2024
Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

Партнери бояться програшу Росії у війні - Зеленський

10:10 17.05.2024
Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

Результатом Саміту миру має стати комюніке лідерів - Зеленський

07:45 17.05.2024
Зеленський обговорив із президентом Ліберії підготовку до Глобального саміту миру

Зеленський обговорив із президентом Ліберії підготовку до Глобального саміту миру

18:40 16.05.2024
Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

Зеленський ветував закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

14:15 16.05.2024
Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

Зеленський у госпіталі Харкова відвідав військовослужбовців, які дістали поранення, й відзначив їх держнагородами

12:58 16.05.2024
Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

Зеленський провів засідання Ставки у Харкові, заявив про контрольовану загалом ситуацію в регіоні

18:49 15.05.2024
За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

За цей день нашим Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківської області - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До чотирьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Харкову - ОВА

Україна і союзники часто мають різні погляди на закінчення війни - Зеленський

На Харківщині за добу три мирні жителі загинули, 33 постраждали через ворожі обстріли

Сили оборони за добу ліквідували понад 1200 окупантів, 36 артсистем і один літак противника

Засобами ППО збито всі 13 ударних БПЛА, які атакували вночі Україну

ОСТАННЄ

Кличко відвіз допомогу бійцям під Вовчанськ і Куп'янськ

На лінії фронту з початку доби зафіксовано 22 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

МЗС України в річницю депортації кримських татар: нові злочини Кремля стали можливими через безкарність винних у злочинах минулого століття

У неділю в низці областей України очікуються короткочасні дощі та грози

ДБР повідомило про підозру директору ФСБ РФ Бортникову і ще 20 "фсбешним" генералам

До чотирьох осіб зросла кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по Харкову - ОВА

Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

На Київщині за підтримки американського благодійника Хансена заплановано реалізувати низку проєктів із відновлення та підтримки ВПО

США, як і раніше, проти застосування Києвом американської зброї для ударів по території РФ - Білий дім

Мінреінтеграції у 80-ті роковини депортації кримських татар із Криму: Росія є наслідувачем цих злочинних практик

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА