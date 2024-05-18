ДБР повідомило про підозру директору ФСБ РФ Бортникову і ще 20 "фсбешним" генералам

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру директору ФСБ РФ Олександру Бортникову в організації вчинення державної зради колишнім керівництвом СБУ, розпалюванні національної ворожнечі та ненависті в Україні та незаконного перешкоджання протестним акціям у 2013-2014 роках, повідомляє ДБР у суботу.

Також підозри повідомлено 20 високопоставленим чиновникам спецслужб РФ. Серед них директор федеральної служби військ росгвардії Віктор Золотов та інші "фсбшні" генерали.

Як наголошується в повідомленні в телеграм-каналі, слідчі Бюро за сприяння СБУ зібрали докази підривної діяльності російської спецслужби і особисто глави ФСБ РФ проти України. Встановлено, що Бортников розробив злочинний план для придушення протестних акцій українців у 2013-2014 роках з метою збереження керівного на той час режиму в Україні. Кінцевою метою була подальша анексія частини території України під приводом нібито "громадянського протистояння".

Одним із ключових завдань ФСБ РФ було недопущення євроінтеграційних процесів України та членства в договорі колективної безпеки Північноатлантичного альянсу, оскільки це загрожувало загарбницьким планам рф щодо відновлення союзної держави та поглинання до її складу колишніх радянських республік.

Відмова вищого керівництва України від євроінтеграції була заздалегідь спланована РФ, тому було завчасно вжито заходів для запобігання протестним акціям і розроблено сценарії їх силового розгону. "Для цього в жовтні 2013 року в Україну приїжджав секретар Радбезу РФ Микола Патрушев з інструктажем керівництву РНБОУ, включно із заступником секретаря Сівковичем, щодо розгону потенційних протестних акцій з максимальною жорстокістю та застосування надмірної сили для залякування інших активістів", - пояснює ДБР.

Слідство встановило, що для припинення протестних акцій очільник ФСБ РФ Бортников дав завдання тодішньому главі СБУ, який мав також російське громадянство, сприяти (особисто та із залученням підлеглих) працівникам ФСБ у їхній протиправній підривній діяльності. На виконання цієї вказівки, перший заступник глави СБУ - керівник Антитерористичного центру в листопаді-грудні 2013 р. привів підлеглих спецпризначенців у готовність за ступенем "Підвищена". Рівень терористичної загрози визначено як "Потенційна", чим протестувальників по суті прирівняли до потенційних терористів. Підставами для таких рішень слугували неправдиві доповідні записки начальника Департаменту національної державності СБУ щодо можливих терористичних загроз з боку мітингувальників, узгоджені главою СБУ.

У грудні 2013 року командувач Внутрішніх військ МВС України за вказівкою заступника командувача внутрішніх військ росіян розпочав підготовку до силового розгону та розстрілу активістів, для чого 12.12.2013 звернувся з листом до міністра оборони України щодо безоплатної передачі внутрішнім військам 4 мільйонів патронів, 100 тисяч гранатометних пострілів ВОГ-25, іншого військового майна.

Крім того, за вказівкою директора ФСБ РФ і на запрошення колишнього глави СБУ до м. Києва 13.12.2013 прибула група з 20 співробітників ФСБ РФ, які інструктували українських правоохоронців у протидії Євромайдану. За завданням працівників ФСБ РФ, підтриманим керівництвом СБУ, українські правоохоронці збирали відеозаписи, які провокували соціальні конфлікти між учасниками "Майдану" та його противниками. Матеріали публікували в мережі інтернет на спеціально створеному ютуб-каналі та надсилали звіти про виконану роботу до ФСБ.

Колишні глава СБУ та начальник Департаменту захисту національної державності Служби у 2022 р. перейшли на бік ворога, у зв'язку з чим СБУ їх притягнула до кримінальної відповідальності за державну зраду в умовах воєнного стану. Також вони обійняли керівні "посади" в незаконно створених органах безпеки на частково окупованих Російською Федерацією територіях Херсонської та Запорізької областей, їхні дії слідчими ДБР додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 ККУ.

Повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваних скеровано на офіційну електронну пошту ФСБ РФ та буде опубліковано на вебсайті Офісу генпрокурора.